«Заменила на билеты «банка приколов»: Сиделка похитила у пенсионера из Петербурга более 340 тысяч рублей

Сиделка украла у пожилого петербуржца 340 тысяч рублей, заменив их на билеты «банка приколов». Фото: Олег ЗОЛОТО

95-летний пенсионер из Петербурга уже не мог нормально за собой ухаживать, поэтому родные наняли ему сиделку. Однако та оказалась нечистой на руку. Когда она узнала, что пожилой мужчина хранит свои накопления в коробке в шкафу, то решила их украсть. На протяжении некоторого времени женщина подменяла купюры на билеты «банка приколов». Всего она похитила более 340 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокураты Петербурга.

- 41-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья с сентября по ноябрь 2021 года заменила сбережения пенсионера на сумму более 340 тысяч рублей на билеты «банка приколов» номиналом по пять тысяч рублей. Настоящие деньги женщина перевела своему брату, - уточнили в пресс-службе.

Сиделке выдвинули обвинение в краже в особо крупном размере. Уголовное дело направили на рассмотрение в Выборгский районный суд.