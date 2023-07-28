Съезд с Парашютной улицы на КАД Петербурга полностью перекроют 3 августа

Специалисты будут красить пролетное строение путепровода. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге полностью перекроют съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД. Ограничения будут действовать ночью 3 августа с часу ночи до пяти часов утра. В это время специалисты будут красить пролетное строение путепровода. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В связи с производством работ по окраске пролетного строения путепровода, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дорожные работы с полным перекрытием съезда будут проводить именно ночью, когда на трассе мало машин. Для предупреждения водителей поставят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Сотрудники ФКУ Упрдор «Северо-Запад» извинились перед автолюбителями из-за этих неудобств.