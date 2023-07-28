Дорожники уничтожили борщевик на 80 гектарах на обочинах в Ленобласти

Борщевик уничтожили на 80 гектарах земли в Ленобласти. Фото: ГКУ «Ленавтодор»

В Ленобласти и Петербурге активно ведут борьбу с борщевиком. Например, в Северной столице все садово-парковые предприятия постоянно следят за ситуацией с этим растением. А когда возникают очаги возрастания, то его выкашивают. Сорняк этот также можно встретить и на полях, и на обочинах. И если в первом случае борьбу с борщевиком должны вести собственники земли, то со вторым – дорожники. Так, в ГКУ «Ленавтодор» отчитались об очистке 80 гектаров на обочинах дорог Ленобласти.

- Промежуточные итоги борьбы с борщевиком на обочинах: 80 гектаров обработано или покошено и еще столько же впереди, - указали в пресс-службе учреждения.

Также специалисты предупредили жителей Ленобласти, что не стоит собирать грибы или ягоды в местах, где проводилась обработка гербицидами. Понять это можно по пожелтевшему борщевику.

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