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НовостиПроисшествия28 июля 2023 9:23

«Сдавило шею воротником от кресла»: Медсестра в Ленобласти получила срок за оставленного без присмотра ребенка-инвалида

Медсестра в Ленобласти отделалась годом ограничения свободы за удушенного ремнем мальчика-инвалида
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мальчик чуть не погиб на кресле для инвалидов. Фото: СУ СКР по Ленобласти

Мальчик чуть не погиб на кресле для инвалидов. Фото: СУ СКР по Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти суд вынес приговор медсестре, которая стала виновной в травмировании ребенка-инвалида 3 октября 2022 года. Шестилетний мальчик остался без присмотра на специальном кресле. Но женщина не пристегнула его, поэтому малыш скатился, а шею сдавило воротником специального жилета. Здоровью воспитанника причинен тяжкий вред. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, во время расследования происшествия, специалисты выяснили, что медсестра реабилитационного центра для детей-инвалидов постоянно избивала других воспитанников. На нее возбудили уголовное дело о жестоком обращении с детьми, но приговор по нему, вероятно, пока не вынесли.