Собаки покусали 16-летнюю девочку в Ломоносовском районе Ленобласти

Сотрудники полиции ищут хозяина злых животных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прогулка на велосипеде закончилась для 16-летней девочки страшной встречей с собаками. Сотрудники полиции в Ленобласти проводят проверку после того, как чужие животные покусали мимо проезжающего ребенка. Инцидент случился днем 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию Ломоносовского района обратилась женщина с заявлением о том, что ее дочь, 2007 года рождения, на одной из улиц в поселке Аннино покусали собаки, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Девочке оказали помощь врачи, а после этого ребенка отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и ищут хозяина злых питомцев. Мужчине, который вел на поводке двух своих собак, придется ответить по закону.