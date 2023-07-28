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НовостиПроисшествия28 июля 2023 9:30

Собаки покусали 16-летнюю девочку в Ломоносовском районе Ленобласти

Два чужих пса напали на 16-летнюю велосипедистку в селе в Ленобласти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции ищут хозяина злых животных.

Сотрудники полиции ищут хозяина злых животных.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прогулка на велосипеде закончилась для 16-летней девочки страшной встречей с собаками. Сотрудники полиции в Ленобласти проводят проверку после того, как чужие животные покусали мимо проезжающего ребенка. Инцидент случился днем 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию Ломоносовского района обратилась женщина с заявлением о том, что ее дочь, 2007 года рождения, на одной из улиц в поселке Аннино покусали собаки, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Девочке оказали помощь врачи, а после этого ребенка отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и ищут хозяина злых питомцев. Мужчине, который вел на поводке двух своих собак, придется ответить по закону.