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НовостиПроисшествия28 июля 2023 9:35

Три лазурных автобуса и легковушка столкнулись утром в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту ДТП с тремя автобусами в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
ДТП с тремя лазурными автобусами и легковушкой произошло в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

ДТП с тремя лазурными автобусами и легковушкой произошло в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Утром 29 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием трех автобусов и легковушки. Как рассказали очевидцы в соцсетях, у остановки на улице Ярослава Гашека один лазурный автобус врезался в другой. От удара тот въехал в «Фольксваген Кадди», а последний угодил в еще один автобус. По данному факту полиция организовала проверку.

- Полицейскими было установлено, что участниками ДТП стали автобусы маршрутов № 246, 286 и 253, под управлением водителей 54, 56 и 59 лет, а также легковая машина «Фольксваген Кадди», под управлением 61-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали пассажирки автобуса: 65, 42 и две 38 лет. Их в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу.