Производственный ангар разгорелся на 350 «квадратов» на Большой Пороховской улице

Огонь удалось потушить через пару часов. Фото: СОЦСЕТИ

Производственное здание в Красногвардейском районе Петербурга разгорелось на 350 квадратных метров утром 28 июля. По некоторым данным, вспыхнул ангар. Сообщение о пожаре на Большой Пороховской улице поступило около девяти часов утра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В двухэтажном административном здании происходило горение обстановки на площади 350 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалистам удалось ликвидировать пламя через пару часов: огонь смогли полностью потушить примерно в 11:40. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место пожара выезжали шесть пожарных машин и 32 спасателя. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателям.