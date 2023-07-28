Петербуржца, кинувшего кирпичом в подругу из-за грязного казана, заключили под стражу

Петербуржца заключили под стражу на два месяца за бросок кирпичом в бывшую возлюбленную. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил под стражу до 23 сентября мужчину, который кинул кирпич в бывшую возлюбленную во дворе дома на улице Понтонной в Колпино. Все произошло вечером 22 июля, а задержали его 26 июля. В тот же день хулигану выдвинули обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также стали известны некоторые обстоятельства того вечера. Мужчина пришел к бывшей даме сердца и начал петь песни и плясать. Но вдруг его взгляд упал на стоящий во дворе грязный казан, что сильно его разозлило. Оказалось, что женщина обещала его отмыть, но не успела.

- Петербуржец стал ее оскорблять, угрожать убийством, а также сказал, что зарежет и выкинет на улицу все ее личные вещи. Женщина стояла и молчала, наблюдала за его действиями, так как боялась его провоцировать, - добавили в пресс-службе.

После мужчина взял с земли кирпич и кинул его в голову экс-возлюбленной. Та успела увернуться, и удар пришелся по спине. Затем женщина убежала в дом и закрылась. При этом хулиган продолжал кричать еще некоторое время, пока не захотел спать. Примечательно, что на суде мужчина заявил, что ничего подобного не совершал.