«Взорвалась печь в бане-палатке»: Следователи Ленобласти выяснили причину смерти найденного около озера туриста

Следователи выяснили, что мужчина погиб из-за взрыва печи в бане-палатке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Выборгского района Ленобласти выясняли причину смерти мужчины, тело которого нашли около озера Большое Зеленодольское. Специалисты установили личность погибшего: им оказался 62-летний турист, который устроил привал с баней-палаткой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Предположительно, телесные повреждения могли возникнуть от травматического воздействия ударной волны от разорвавшейся металлической печи, фрагменты которой находились рядом с телом, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По предварительной информации, мужчина сам оборудовал походную баню-палатку и поставил туда печь.

Напомним, сгнивший труп туриста нашли накануне. На нем остались фрагменты одежды. В десяти метрах от тела обнаружили воронку диаметром в десять метров. Сначала предполагалось, что мужчина подорвался на старом снаряде, но эта версия не нашла подтверждения.