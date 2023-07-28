Суд обязал отреставрировать старинную конюшню на Крестовском острове в Петербурге

КГИОП потребовал отреставрировать конюшню на Крестовском острове в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в апреле обратился с иском в суд к АНО «Конный центр «Простор», который арендует у Петербурга историческое здание на Крестовском острове, подлежащее сохранности. Однако арендатор не выполнял охранные обязательства в отношении этого здания. Поэтому суд обязал организацию в течение трех лет отреставрировать конюшню. Как следует из материалов дела, речь идет о здании бывшей бани с прачечной при усадьбе Белосельских-Белозерских.

- Арбитражный суд решил обязать АНО «Конный центр «Простор» в установленном законом порядке в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу отреставрировать объект культурного наследия регионального значения «Баня с прачечной» входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Белосельских-Белозерских», - говорится в решении суда.

Кроме того, в случае неисполнения этого решения в срок, конный центр обязали выплачивать по 100 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

Отметим, что баню с прачечной при усадьбе Белосельских-Белозерских построили в середине 19 века. В качестве конюшни ее начали использовать в восьмидесятых годах прошлого века.