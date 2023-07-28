Баню на Лиговском проспекте в Петербурге признали объектом культурного наследия

Баню Лиговского банно-прачечного комбината в Петербурге признали региональным памятником. Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признал объектом культурного наследия регионального значение здание бани Лиговского банно-прачечного комбината, расположенного на Лиговском проспекте, 269 в Петербурге. Его построили в 1934 году. Проект разрабатывала группа архитекторов во главе с Николаем Демковым. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

- Здание имеет переменную этажность, сложную форму и высокую скатную крышу. Углы торцевого фасада оформляют две закругленные лестничные клетки с широкими горизонтально ориентированными окнами, - отметили в пресс-службе.

Примечательно, что баня и прачечная не были изначально соединены в один комплекс. Здания объединили двухэтажной пристройкой и одноэтажным надземным переходом в процессе реконструкции в 1961 году.

Так выглядело здание бани в начале сороковых годов прошлого века. Фото: КГИОП

В данной момент здание находится в частной собственности и не используется.