Пьяный мужчина на велосипеде угрожал ножом маленьким детям в Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти проводят проверку после сообщения очевидцев о хулигане, который пугал маленьких детей во дворе дома в селе Павлово. Инцидент произошел вечером 27 июля. На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина ездил на велосипеде и угрожал ножом маленьким детям, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейские задержали хулигана и отвезли его в отдел. Там выяснилось, что 25-летний мужчина приехал в Ленобласть из Ростовской области. Нож у дебошира отобрали. Пока что, на него составили только административный протокол о мелком хулиганстве. Но сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.