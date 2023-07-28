Мужчина подарил шубу пенсионеру из Петербурга и украл у него 700 тысяч рублей

Мошенника приговорили к принудительным работам за обман 91-летнего петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники придумывают все новые и новые способы обмана. Теперь они готовы даже сначала что-то подарить, чтобы втереться в доверие, а потом обокрасть. Так и произошло с 91-летним жителем Петербурга. К нему 22 мая на улице подошел мужчина и убедил, что они знакомы. Затем он подарил пенсионеру шубу, одеяло и подушки, а также предложил помочь донести подарки до дома. Однако, оказавшись в квартире, аферист похитил 700 тысяч рублей у пожилого петербуржца и скрылся. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мошенник сказал пенсионеру, что ему необходимо купить билеты и попросил в долг 300 тысяч рулей. После чего пожилой мужчина достал файл-пакет с деньгами. Аферист продолжил вести с потерпевшим диалог на отвлеченные темы и, злоупотребляя доверием, попросил передать ему папку-файл с деньгами. Затем он отсчитал 700 тысяч рублей, убрал их к себе и спешно покинул квартиру, - добавили в пресс-службе.

Как уточнили в прокуратуре, аферист вернул деньги пенсионеру. А на суде он полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к двум годам принудительных работ в исправительном центре.