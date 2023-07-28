Четыре моста разведут в Петербурге днем 30 июля

Мосты разведут в День ВМФ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге днем 30 июля разведут четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Сделать это планируется с 10:30 до 12:15 для проведения Главного военно-морского парада. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

- Разводка мостов в ночь с 29 на 30 июля, а также с 30 на 31 июля планируется по графику, - добавили в организации.

В комитете по транспорту Петербурга напомнили, что из-за празднования дня ВМФ в городе будет перекрыто движение по четырем мостам и по прилегающим к ним улицам. А в Кронштадте проехать не получится по Макаровской улице.

До пяти часов вечера 30 июля водителям будет не доступен проезд по КАД на участке от Бронки до Горской. Но на движение общественного транспорта этот запрет не распространяется.