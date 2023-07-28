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НовостиОбщество28 июля 2023 12:05

Четыре моста разведут в Петербурге днем 30 июля

Движение будет перекрыто с 10:30 до 12:15
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мосты разведут в День ВМФ.

Мосты разведут в День ВМФ.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге днем 30 июля разведут четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Сделать это планируется с 10:30 до 12:15 для проведения Главного военно-морского парада. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

- Разводка мостов в ночь с 29 на 30 июля, а также с 30 на 31 июля планируется по графику, - добавили в организации.

В комитете по транспорту Петербурга напомнили, что из-за празднования дня ВМФ в городе будет перекрыто движение по четырем мостам и по прилегающим к ним улицам. А в Кронштадте проехать не получится по Макаровской улице.

До пяти часов вечера 30 июля водителям будет не доступен проезд по КАД на участке от Бронки до Горской. Но на движение общественного транспорта этот запрет не распространяется.