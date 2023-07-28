Финляндия с 1 августа прекратит принимать заявления на выдачу виз в Петербурге

Финляндия прекратит принимать заявления на выдачу виз в Петербурге с 1 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последнее время отношение между Россией и Финляндией можно назвать напряженными. Так, ранее Министерство иностранных дел (МИД) РФ объявило, что закроет с 1 октября финское генконсульство в Петербурге. Это объяснили ответными мерами на антироссийскую политику. В тоже время МИД Финляндии ужесточило правила въезда в страну для россиян. Теперь же стало известно, что с 1 августа Финляндия прекратит принимать заявления на выдачу виз и обслуживать клиентов в Петербурге. Получить услугу нельзя будет даже в визовых центрах VSF. Об этом сообщили в финском МИД.

- Офис VSF в Петербурге не будет принимать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, посольство Финляндии в Москве и офисы VSF в России с 1 по 31 августа не будут принимать заявления на визы из-за «ограниченных ресурсов». А с 1 сентября единственным местом, где можно будет решить иммиграционные и визовые вопросы, связанные с Финляндией, станет посольство в Москве.