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НовостиОбщество28 июля 2023 12:30

Финляндия с 1 августа прекратит принимать заявления на выдачу виз в Петербурге

Даже в визовых центрах VSF в Северной столице не будут обслуживать клиентов
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Финляндия прекратит принимать заявления на выдачу виз в Петербурге с 1 августа.

Финляндия прекратит принимать заявления на выдачу виз в Петербурге с 1 августа.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Последнее время отношение между Россией и Финляндией можно назвать напряженными. Так, ранее Министерство иностранных дел (МИД) РФ объявило, что закроет с 1 октября финское генконсульство в Петербурге. Это объяснили ответными мерами на антироссийскую политику. В тоже время МИД Финляндии ужесточило правила въезда в страну для россиян. Теперь же стало известно, что с 1 августа Финляндия прекратит принимать заявления на выдачу виз и обслуживать клиентов в Петербурге. Получить услугу нельзя будет даже в визовых центрах VSF. Об этом сообщили в финском МИД.

- Офис VSF в Петербурге не будет принимать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, посольство Финляндии в Москве и офисы VSF в России с 1 по 31 августа не будут принимать заявления на визы из-за «ограниченных ресурсов». А с 1 сентября единственным местом, где можно будет решить иммиграционные и визовые вопросы, связанные с Финляндией, станет посольство в Москве.