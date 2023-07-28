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НовостиПроисшествия28 июля 2023 12:54

Электричка насмерть сбила 12-летнего мальчика в Ленобласти

Погибший под электричкой школьник из Ленобласти переезжал пути на велосипеде на красный сигнал светофора
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мальчик погиб на месте от полученных травм.

Мальчик погиб на месте от полученных травм.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области 12-летний школьник попал под поезд. Ребенок переезжал железнодорожные пути на велосипеде на красный сигнал светофора. Инцидент произошел 28 июля на станции Жихарево в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

- Несмотря на то что машинистом электрички применено экстренное торможение, наезда избежать не удалось. От полученных травм мальчик 2011 года рождения скончался, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После случившегося специалисты возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи выехали на место происшествия, осмотрели его, назначили необходимые экспертизы и организовали комплекс следственных действий, чтобы выяснить причины и условия случившегося.