Электричка насмерть сбила 12-летнего мальчика в Ленобласти

Мальчик погиб на месте от полученных травм. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области 12-летний школьник попал под поезд. Ребенок переезжал железнодорожные пути на велосипеде на красный сигнал светофора. Инцидент произошел 28 июля на станции Жихарево в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

- Несмотря на то что машинистом электрички применено экстренное торможение, наезда избежать не удалось. От полученных травм мальчик 2011 года рождения скончался, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После случившегося специалисты возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи выехали на место происшествия, осмотрели его, назначили необходимые экспертизы и организовали комплекс следственных действий, чтобы выяснить причины и условия случившегося.