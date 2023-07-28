Пробка на КАД растянулась на 6,2 километра

Шестикилометровая пробка сковала КАД днем 28 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге около 16 часов 28 июля образовались длинные пробки. На некоторых участках, которые обычно можно проехать за считанные минуты, сегодня приходится стоять около часа. Самая большое скопление машин зафиксировали на внутренней стороне КАД от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе. Пробка там растянулась на 6,2 километра. Такие данные передает сервис «Яндекс. Пробки».

- В этой пробке можно потерять один час и четыре минуты. А обычно этот участок можно проехать за восемь минут, - указывают аналитики.

Еще одно большое скопление машин зафиксировали также на внутренней стороне КАД, но уже на участке от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Вереница автомобилей растянулась на 4,8 километра. И, если обычно этот отрезок дороги можно проехать за шесть минут, то сегодня на него пришлось потратить больше получаса.

Кроме того, пробка парализовала Мурманское шоссе от АЗС до проспекта Большевиков. Она растянулась на 5,9 километров. Чтобы проехать этот участок, потребуется потратить больше часа, хотя обычно на него уходит всего семь минут.