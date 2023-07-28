В 11 районах Петербурга с 31 июля по 4 августа проведут гидравлические испытания

36 гидравлический испытаний проведут в Петербурге с 31 июля по 4 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с 31 июля по 4 августа проведут 36 гидравлических испытаний. Они затронут 11 районов: Невский, Петроградский, Кировский, Фрунзенский, Красносельский, Калининский, Московский, Выборгский, Приморский, Курортный и Центральный. Об этом сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

- Город продолжают готовить к новому отопительному сезону. Подготовка включает в том числе гидравлические испытания более девяти тысяч километров тепловых сетей и планово-профилактический ремонт на котельных, - говорится в сообщении комитета.

Так, ГУП «ТЭК» проведет 13 испытаний в Невском, Московском, Кировском, Красносельском, Выборгском, Калининском, Приморском и Фрунзенском районах. В Центральном, Петроградском и Курортном районах 16 испытаний выполнят специалисты «Петербургтеплоэнерго». Также четыре испытания в Петроградском и Курортном районах проведет «Теплоэнерго». И еще три испытания от «Теплосети Санкт-Петербурга» ждут Невский, Кировский и Красносельский районы.

На время испытаний давление в трубах повышают, чтобы выявить ненадежные участки и отремонтировать их до наступления холодов.