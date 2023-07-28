Главным экспонатом в музее в Кронштадте стал легендарный атомоход «Ленинский комсомол»

В музее в Кронштадте выставили советскую подлодку «Ленинский комсомол». Фото: пресс-служба правительства Петербурга

Главным экспонатом нового Музея военно-морской славы, который откроется в Кронштадте 30 июля, стала первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». В состав ВМФ СССР она вошла 1 июля 1958 года и продолжала ходить в море до 1991 года. За это время были и поломки, и трагедии, но и достижений атомоход заработал немало. Например, он летом 1962 года прошел точку Северного полюса и совершил всплытие. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Этот корабль - легенда советского атомного флота. Находясь в море в общей сложности 14 тысяч ходовых часов, подводная лодка в совокупности прошла 130 тысяч миль, то есть почти шесть раз обогнула Землю по экватору, - поделился ветеран-подводник Юрий Баленко, который несколько лет проработал на «Ленинском комсомоле».

Отмечается, что длина подводного корабля составляет 107 метров. И размещение такой большой подлодки в крытом помещении произошло впервые в мировой истории.