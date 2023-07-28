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НовостиОбщество28 июля 2023 14:48

В Петербурге в третий раз начали искать проектировщика мукомольного комплекса

На проект власти Северной столицы готовы потратить почти 165 млн рублей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Власти Петербурга в третий раз объявили конкурс на проектирование мукомольного комплекса.

Власти Петербурга в третий раз объявили конкурс на проектирование мукомольного комплекса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга снова пытаются найти проектировщика мукомольного комплекса. Согласно данным с сайта госзакупок, первый аукцион объявляли в августе 2021 года. Тогда стоимость работ оценивалась в 69,3 млн рублей. Второй – в ноябре 2022 года с начальной ценой 154,1 млн рублей. Сейчас же объявили уже третий, а цена контракта выросла до 164,5 млн рублей.

Согласно проектной документации, завод должны возвести на проспекте Обуховской обороны, 7Ж. Комплекс будет включать в себя мельницу, склады для хранения муки, бункеры, устройства для отпуска продукции в автомобильный и железнодорожный транспорт и многое другое.

- Производственная мощность предприятия должна составлять 900 тонн переработанного зерна в сутки. В число выпускаемой продукции войдет: мука пшеничная, крупа манная, отруби пшеничные, мука ржаная, смесь мучная, отруби ржаные, кормовой зерновой продукт, отруби пшеничные, отруби пшенично-ржаные и смесь кормовая гранулированная, - указано в проектной документации.

Завершить работы должны не позднее 31 октября 2025 года.