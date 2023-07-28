Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2023 15:34

Уголовное дело возбудили в Ленобласти из-за смерти подростка в ДТП на трассе М-10

Виновного в смертельном ДТП на трассе М-10 задержали в Ленобласти
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
После смерти подростка в жуткой аварии в Ленобласти возбудили уголовное дело.

После смерти подростка в жуткой аварии в Ленобласти возбудили уголовное дело.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 28 июля пьяный 22-летний водитель на «БМВ Х5» устроил жуткое ДТП на трассе М-10 из Петербурга в Москву. Он не справился с управлением и врезался в грузовик недалеко от поселка Рябово. Вместе с ним в машине ехала 16-летняя девушка. Пассажирку погибла на месте. Ее пришлось доставать из авто специальным оборудованием. Всего же в аварии пострадало четыре человека. На водителя завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

- В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие подготовило ходатайство об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к трагедии.