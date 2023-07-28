Уголовное дело возбудили в Ленобласти из-за смерти подростка в ДТП на трассе М-10

После смерти подростка в жуткой аварии в Ленобласти возбудили уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 28 июля пьяный 22-летний водитель на «БМВ Х5» устроил жуткое ДТП на трассе М-10 из Петербурга в Москву. Он не справился с управлением и врезался в грузовик недалеко от поселка Рябово. Вместе с ним в машине ехала 16-летняя девушка. Пассажирку погибла на месте. Ее пришлось доставать из авто специальным оборудованием. Всего же в аварии пострадало четыре человека. На водителя завели уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

- В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие подготовило ходатайство об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к трагедии.