Более трети от всех поездок в общественном транспорте Петербурга совершили льготники

Более 40% поездок в общественном транспорте Петербурга совершили льготники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 40% от общего числа поездок в общественном транспорте Петербурга в первой половине 2023 года совершили льготные категории граждан. Чаще всего этим правом пользуются пенсионеры, на них приходится более 210 млн поездок, а также студенты и учащиеся – 107 млн поездок. Еще порядка 20 млн раз общественным транспортом воспользовались дети из многодетных семей, инвалиды, дети участников спецоперации и другие льготные категории пассажиров. Такими данными поделились в комитете по транспорту.

- В первой половине 2023 года льготными категориями граждан совершено более 337 млн поездок на городском общественном транспорте. За аналогичный период прошлого года количество льготных поездок составило 291 млн, - рассказали в ведомстве.

Сейчас в Петербурге существует 13 видов льготных проездных. Семь из них полностью бесплатные, и еще шесть требуют частичной оплаты пассажиром.