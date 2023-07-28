Мигрант с помощью поддельных документов присвоил дом в Петербурге

Полицейские задержали мигранта, присвоившего дом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

42-летнего гражданина сопредельного государства задержали в Кингисеппе за присвоение дома в Петербурге. Как выяснили полицейские, в 2017 году умерла пожилая владелица дома на Поклонногорской улице. Участок должен был отойти государству. Однако о смерти женщины узнал мигрант. Он изготовил документы, в которых говорилось, что имущество переходит к нему по наследству. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В конце января 2021 года подозреваемый изготовил подложное решение суда о признании за ним права собственности на недвижимость якобы в порядке наследования по закону. На основании поддельных документов дом с участком перешли в его собственность, - уточнили в ведомстве.

После мигрант продал дом, чем причинил ущерб в миллион рублей местной администрации. На мужчину завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.