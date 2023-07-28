Мотоциклиста госпитализировали в больницу Петербурга после жесткого ДТП на улице Типанова

Мотоциклист столкнулся с машиной и улетел в ограждение на улице Типанова в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне вечером на улице Типанова неподалеку от проспекта Космонавтов произошло жуткое ДТП. Там мотоциклист переоценил свои силы и маневренность железного коня. Из-за этого зацепил попутный автомобиль и улетел в ограждение. Пилота в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Петербурга. Видео момента жесткого столкновения появилось в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Байкер получил тяжелые травмы. На место приехала скорая помощь, – уточнили свидетели происшествия.

Больше о состоянии пострадавшего на момент публикации ничего неизвестно. Но в ролике отчетливо видно, что к мужчине разом выскочили три водителя, проезжающих мимо автомобилей. Если самого мотоциклиста усилиями медиков еще, возможно, соберут, то двухколесному железному коню осталось только отправиться по частям на металлолом.