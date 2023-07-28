Группа «Мачете» не будет выступать на фестивале «Акустика счастья» в Петербурге. Фото: t.me/MacheteTokio

Долгожданное всеми фанатами выступление группы «Мачете» на фестивале «Акустика Счастья» отменили за день до проведения мероприятия. Об отмене сообщили организаторы в своем сообществе в социальной сети ВКонтакте. Напомним, что событие пройдет в Петербурге 29 и 30 июля.

– Организаторы фестиваля сделали все возможное, но изменения в афише произошли по независящим от нас причинам. Все ранее приобретенные билеты теперь действительны на оба дня, — написали авторы проекта.

Но тех, кто летел на концерт ради любимого исполнителя, такой расклад не устроил. Чтобы успокоить разъяренных слушателей, солист «Мачете» Ярослав Малой опубликовал видео-обращение. Там он сообщил, что причины отмены их выступления неизвестны. Но попросил не винить организаторов фестиваля.

Напомним, некоторое время назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить артиста на предмет финансирования ВСУ из-за критики спецоперации.