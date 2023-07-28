Пятерых потерявшихся вывели спасатели из лесов Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Сегодня, 28 июля, поисковикам в Ленобласти дважды приходилось прочесывать леса. Всего за день сотрудники отрядов вывели пятерых человек, отправившихся на прогулку. Об этом сообщили специалисты аварийно-спасательной службы региона.

– Сначала специалисты работали в районе деревни Чаща Гатчинского района. Там спасатели города Тосно вместе с добровольческой организацией «Отклик» целые сутки искали трех заблудившихся местных жителей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

После на вызов выехали сотрудники из города Лодейное Поле. Две женщины сообщили им, что заблудились в лесном массиве неподалеку. В итоге, дежурная смена обнаружила пострадавших и вывела из лесного массива.

Напомним, что перед лесной прогулкой необходимо предупредить близких о походе, взять заряженный мобильный и одеться, по возможности, в одежду яркого цвета.