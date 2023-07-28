Петербуржец помирился с поджигателями своего джипа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржец простил двух местных жителей, который сожгли его автомобиль. Прощение их настигло после того, как нарушители общественного порядка возместили причиненный ущерб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– В декабре 2020 года трое местных жителей решили уничтожить и повредить автомобиль марки «Jeep Wrangler Unlimited», принадлежащий потерпевшему, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Преследуя свою цель, фигуранты приехали на Суворовский проспект. Они заранее купили бензин, моторное масло, розжиг и зажигалку. Убедившись, что за ними никто не следит, они облили транспорт приготовленной жидкостью. Машина мгновенно вспыхнула. Сумма ущерба составила более трехсот тысяч рублей. Уголовное дело прекратили только в отношении двух фигурантов. А третьего участника хулиганской группы объявили в розыск.