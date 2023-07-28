Петербурженку обвинили в хищении полумиллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Курортного района обвинила 42-летнюю петербурженку в крупном мошенничестве. Ранее на местную жительницу завели уголовное дело из-за незаконного получения средств по социальным выплатам. Женщина получила почти полмиллиона рублей, предоставив ложные сведения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

– Следователи считают, что в 2021 году у обвиняемой были сертификаты на материнский и земельный капиталы. Чтобы обналичить их, она отнесла в уполномоченные органы фиктивный договор купли-продажи жилого дома в Ильинском районе Пермского края, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленница получила 490 тысяч рублей. И распорядилась ими на свое усмотрение. Сейчас уголовное дело направили в Приморский суд для рассмотрения по существу. Прокуратура предъявила иск о взыскании с петербурженки полученной суммы.