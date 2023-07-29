Новый корпус Онкологического центра в Петербурге откроют до конца 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Амбулаторно-консультативный корпус онкологического центра имени Н.П.Напалкова продолжают строить в Петербурге. Поликлинику планируют открыть до конца 2023 года. А уже в первом квартале 2024 года медучреждение примет первых пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Каждый день поликлинику онкоцентра посещают до двух тысяч человек. В том числе и сопровождающие пациентов. Во время коронавируса нам нужно было сократить количество одновременно находящихся в помещении людей, – сказал губернатор.

Здание поликлиники на более, чем тысячу посещений в день начали строить еще в январе 2021 года. В новом корпусе появятся кабинеты онкологов, малые операционные, манипуляционные и процедурные кабинеты, оборудование для лучевой диагностики – КТ, МРТ, маммограф и рентген, аппараты для ультразвуковой и функциональной диагностик, дневной стационар химиотерапии, эндоскопическая операционная и диагностические кабинеты, центр для стомированных пациентов, а также центр боли.