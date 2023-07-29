Дорожное движение ограничат в 15 районах Петербурга с 31 июля и 1 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несладко придется жителям Петербурга на следующей неделе. В Северной столице с 31 июля и 1 августа вводятся временные ограничения движения. Перекроют дороги и изменят маршруты спешащих домой местных жителей в 15-ти районах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– С 31 июля по 15 октября 2024 года перекроют Мясную улицу в Адмиралтейском районе. Там же введут изменения с 1 по 29 августа: частично закроется перекресток Рижского проспекта и Дровяной улицы. С 1 августа на год сузят набережную Грибоедова . Также для машин станут проблемой работы на Красном мосту и набережной Мойки, – уточнили в пресс-службе организации.

Кроме того, ограничения введут на Васильевском острове с 1 августа по 1 октября. В Выборгском районе закроют дороги лишь на две ночи: с 31 июля по 2 августа.

Подробнее об ограничениях можно прочитать на сайте инспекции.