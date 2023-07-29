Иномарка загорелась на улице Савушкина в Петербурге

Загоревшуюся машину в Приморском районе потушили за десять минут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внеочередное файер-шоу представили жителям Приморского района Петербурга. Так, поздним вечером, 28 июля, очевидцы сообщили на пульт спасателей о пожаре на улице Савушкина. Там загорелась иномарка. Об этом сообщили оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, разъяренные языки пламени полакомились иномаркой. Стихия разбушевалась в автомобиле «Citroën». У транспорта полностью выгорел моторный отсек. Починить утраченную составляющую удастся с множеством оговорок и финансовых затрат. Подобные услуги описываются отдельно, и лягут владельцу автомобиля минимум в шесть тысяч. К 23:12 пожар полностью потушили усилиями двух спецмашин, а также девяти сотрудников МЧС. В район менее, чем через 20 минут вернулось спокойствие и тишина.