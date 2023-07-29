14-летняя девочка в черной одежде пропала в Петербурге

В Петербурге ищут 14-летнюю девочку в черной одежде. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге пропала 14-летняя девочка. Она не вернулась домой 28 июля. С этого дня о ее местонахождении ничего неизвестно. Родственники забеспокоились и обратились к волонтерам за помощью. Ориентировку разместил у себя в социальных сетях поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Рост девочки составляет 161 сантиметр. Она нормального телосложения. У нее черные волосы и серо-голубые глаза, - говорится в ориентировке.

Известно, что девочка была одета в черную кофту и черные брюки. На ногах у нее находились белые кроссовки с черно-бежевыми вставками. Также с собой у нее была черно-белая тканевая сумка через плечо.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка обратиться на горячую линии поискового отряда или позвонить по номеру 112.