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НовостиОбщество29 июля 2023 6:32

Короткие дожди и грозы: На погоду в Петербурге 29 июля повлияет циклон из Скандинавии

Синоптики пообещали Петербургу кратковременные дожди и тепло до +22 градусов 29 июля
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Короткие дожди с грозами пройдут в Петербурге 29 июля.

Короткие дожди с грозами пройдут в Петербурге 29 июля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Петербурге в субботу, 29 июля, изменится не сильно. В городе по-прежнему сохраняется облачная погода. Также ожидаются короткие дожди, местами с грозами. А воздух в Северной столице прогреется до +20…+22 градусов. Такой прогноз передает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет определяться периферией циклона, кружащего над Скандинавией. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода. Также пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, - указывает синоптик.

Ветер подует с юго-запада, а его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало, оно поднимется до 752 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

А вот в воскресенье, 30 июля, погода порадует жителей Петербурга. Хотя ночью и пройдут дожди, днем осадков не предвидится. Также будет немного теплее - от +22 до + 24 градусов.