Один человек погиб и один пострадал: В Петербурге потушили два пожара в жилых домах

Один человек погиб и еще один пострадал при пожарах 29 июля в домах в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском районе Петербурга ночью 29 июля произошел пожар. Огонь возник в трехкомнатной квартире в доме 35 по Яхтенной улице. Пламя охватило два квадратных метра. К сожалению, пожар унес жизнь одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

- В трехкомнатной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади два «квадрата». На месте пожара один человек погиб, - говорится в сообщении ведомства.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 00:42. На место выдвинулись 10 спасателей и две пожарных машины. К 01:35 пожар потушили.

Еще один пожар произошел в 8:38 в двухкомнатной квартире в доме 162 на Ленинском проспекте. Огонь охватил два квадратных метра. Один человек пострадал, его госпитализировали. Пламя потушили к 9:02. На месте работали три пожарных машины и 15 спасателей.