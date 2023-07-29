Завершены поиски без вести пропавшей в Петербурге 14-летней девочки

В Петербурге завершили поиски без вести пропавшей 14-летней девочки. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры завершили поиски 14-летней девочки, пропавшей в Петербурге. Она не вернулась домой 28 июля и родные забили тревогу. К счастью, ее нашли живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, - написали под ориентировкой сотрудники отряда через несколько часов после начала поисков.

Подробности ее обнаружения не уточняются. Девочку вернули домой напуганным родителям.

Напомним, что ранее сообщалось, что рост девочки составляет 161 сантиметр. Она нормального телосложения, с черными волосами и серо-голубыми глазами. В день пропажи она была одета в черную кофту, черные брюки и белые кроссовки с черно-бежевыми вставками, а с собой у нее находилась черно-белая тканевая сумка.