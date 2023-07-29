17-летнего подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии после ДТП на юге Петербурга

Полиция организовала проверку ДТП на юге Петербурга, где серьезно пострадал 17-летний подросток. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пушкинском районе Петербурга днем 28 июля произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Как выяснили полицейские, дорогу не поделили «Хендай Акцент» и «Фольксваген Туарег». Водитель первой машины выехал на встречку и врезался в кроссовер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 21-летний водитель «Хендай Акцент», двигаясь от поселка Динамо в сторону Павловска, не доезжая 300 метров до улицы Парковой, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении «Фольксвагеном Туарег» под управлением 71-летнего водителя, - уточнили в ведомстве.

Кроме подростка в ДТП также пострадал 21-летний водитель. Его увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Полицейские организовали проверку. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.