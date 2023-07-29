В центре Петербурга начала патрулировать конная полиция

На улицах в центре Петербурга начала дежурить конная полиция. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Первые патрули конной полиции заступили на охрану правопорядка в центре Петербурга. С 27 июля правоохранителей на лошадях можно встретить на Миллионной улице, в Александровском саду, у Исаакиевского собора и в районе Марсова поля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Конная полиция Петербурга приступила к патрулированию центра Северной столицы. Первые конные патрули заступили на охрану правопорядка с 27 июля, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что новое полицейское подразделение представили в начале июня во время торжественного строевого смотра на Дворцовой площади. Тогда же кавалерийский взвод Специального полка полиции, а именно такое название дали подразделению, начал охранять крупные лесопарковые зоны Северной столицы и Ленобласти.