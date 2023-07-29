45-летний водитель погиб после столкновения с лосем на дороге в Ленобласти

Водитель погиб в ДТП с лосем на трассе «Кола». Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на 108 километре трассы «Кола». Ночью 29 июля на дорогу выбежал лось и попал под колеса «Мазды СХ7». От удара автомобиль увело в лесополосу. Водитель получил серьезные травмы и скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП водитель от полученных, не совместимых с жизнью, травм, умер. Его пассажиры - 43-летняя женщина и несовершеннолетние девочки 14 и семи лет госпитализированы в удовлетворительном состоянии, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В иномарке также находился 13-летний племянник погибшего. Ему повезло, он не получил никаких травм.

Полиция организовала проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.