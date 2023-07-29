Факелы Ростральных колонн зажгут в Петербурге во время парада военных кораблей

Ростральные колонны дважды зажгут в Петербурге 30 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге 30 июля дважды зажгутся факелы Ростральных колонн. Сначала огонь будет гореть во время проведения парада военных кораблей, с 11:00 до 14:00. Второй раз пламя появится уже вечером, с 21:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Ростральные колонны - один из главных символов Петербурга, доминанта, которая особенно ярко подчеркивает образ нашего города – морской столицы России, - отметил губернатор Александр Беглов.

Факелы Ростральных колонн зажигают в особо торжественных случаях, например, на праздники и важные даты. Таким и является День военно-морского флота.

Напомним, что в этом году праздник в Северной столице и Кронштадте пройдет без воздушной части парада. Как рассказали в пресс-службе ВМФ, такое решение приняли по соображениям безопасности.