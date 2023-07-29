Шестеро детей пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти

Шестерых несовершеннолетних увезли в больницу после ДТП с фурой в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажирская «Газель» попала в ДТП днем 29 июля в Приозерском районе Ленобласти. Как выяснили полицейские, водитель решил обогнать фуру, груженую щебнем. Однако мужчина не рассчитал расстояние и зацепил большегруз. В результате этого у «Газели» лопнули стекла. А осколки ранили шестерых детей, которые находились в это время в машине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних пассажиров «Газели». Детей госпитализировали в медицинское учреждение с травмами полученными в результате осыпавшегося стекла, - передает пресс-служба ведомства.

По факту аварии полицейские организовали проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что 17-летний подросток попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП на юге Петербурга. Он находился в автомобиле с 21-летним водителей, который выехал на встречку и врезался в иномарку.