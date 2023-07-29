Две полосы движения перекроют на участке внутреннего кольца КАД с 8 августа

На участке КАД с 8 августа перекроют две полосы движения и ограничат скорость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 8 по 28 августа перекроют первую и вторую полосу на внутреннем кольце КАД между разками с Пулковским шоссе и ЗСД. Кроме того, на третьей и четвертой полосе введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Ограничения вводятся в связи с производством работ по локальной замене напыляемой гидроизоляции, - уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке поставят временные дорожные знаки и ограждение, также установят световую сигнализацию. Водителей информировать о введенных ограничениях будут через табло и знаки переменной информации.

- Работы будут производиться на 70 километре внутреннего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в три смены. Сроки выполнения работ могут скорректировать с учетом погодных условий, - добавил Пузыревский.