Минздрав Карелии подтвердил госпитализацию Гарика Сукачева

Минздрав Карелии подтвердил госпитализацию рок-музыканта Гарика Сукачева. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рок-музыканта Гарика Сукачева увезли в больницу накануне концерта в Карелии, который был запланирован на 29 июля. Ранее об этом рассказала команда артиста. Информацию о госпитализации spb.kp.ru подтвердили в минздраве Карелии.

- Да, его действительно госпитализировали. В какой больнице он находится сказать не могу, это медицинская тайна, - сообщили «Комсомолке» в минздраве.

Причину госпитализации раскрывать не стали, также сославшись на медицинскую тайну. А команда Сукачева говорит, что музыкант попал в больницу «из-за ухудшения здоровья». Между тем фанаты в его группе в соцсети «ВКонтакте» пишут, что певец жаловался, что неважно себя чувствует, еще 23 июля на концерте в Светлогорске.

Кроме того, стало известно, что Сукачеву вызвали скорую ночью. Члены группы даже не знали об этом, пока не прибыли на площадку. Этим в группе «Хутор Елки. Кемпинг в Рускеала» поделился Дмитрий Чернышов, представитель организаторов концерта на площадке «Хутор Елки», где собирались провести мероприятие.

Напомним, что из-за госпитализации Гарика Сукачева концерт проведут в формате «народного караоке».