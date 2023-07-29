Пьяного водителя с купленными правами поймали в Петербурге

В Петербурге поймали пьяного водителя с поддельными правами. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Невском районе Петербурга около 2:30 29 июля внимание полицейских привлек каршеринговый автомобиль. Они остановили машину и оказалось, что за рулем сидит пьяный 32-летний мужчина. Когда правоохранители начали составлять протокол выяснилось, что у водителя поддельные права. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

Как рассказал петербуржец полицейским, он потерял водительское удостоверение, поэтому ему пришлось срочно делать новые. Для этого мужчина обратился к посреднику. Тот пообещал за 35 тысяч рублей сделать права, которые будут числиться во всех базах.

- Составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (Подделка документов), - добавил источник.