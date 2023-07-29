Бастрыкин проверил ремонтно-строительные работы Культурного центра в Петербурге

Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Петербург проверил ремонтно-строительные работы в объектах Следственного комитета. Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Петербург с рабочей поездкой. Он с проверкой посетил Культурный центр на набережной реки Мойки, а также Петербургскую академию СК, которые сейчас находятся в стадии ремонта и реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

- Глава ведомства также провел оперативное совещание. Там Александр Бастрыкин заслушал доклады о ходе и этапах проведения ремонтных работ, восстановления архитектурного ансамбля зданий и исполнении соответствующих графиков строительства. Сейчас объекты готовы на 60%, - говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи также обсудили и другие вопросы реконструкции, в том числе связанные с внутренней отделкой зданий. В конце Бастрыкин поручил оперативно решать задачи строительства и реконструкции зданий Следственного комитета, а также тщательно за ними следить.