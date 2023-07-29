Три автобуса Петербурга изменят свои маршруты с 31 июля

Три автобуса Петербурга изменят маршруты с 31 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маршрут автобуса №121, который курсирует в Петербурге, немного изменят с 31 июля. С начала новой недели они будут следовать по боковому проезду улицы Руставели и далее по Лужской улице. Кроме того, для удобства пассажиров появится новая остановка «Улица Руставели, 48». Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Также меняется маршрут автобуса-экспресса №211Э. Они начнут ходить по Приморскому шоссе, далее по улицам Мосина, Воскова и Володарского, затем по Северному переулку и Приморскому шоссе.

- На территории Сестрорецка экспрессы № 211Э будут делать остановки: «Разлив», «Рыбацкая», «Администрация», «Улица Борисова», - добавили в пресс-службе организации.

Кроме того, небольшие изменения ждет автобус №109А. Во-первых, у него поменяется номер на №110. А во-вторых, маршрут продлят до Танкового военного городка. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- Трасса обновленного маршрута протянется от конечной остановки «Метро «Озерки» по Выборгскому шоссе (обратно по Выборгскому шоссе, проспекту Луначарского и проспекту Энгельса), Песочному шоссе через поселок Песочный, далее по Ленинградской и Советской улицам и по дороге в Танковый военный городок, - добавили в комитете.