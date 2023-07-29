Восемь незаконных мигрантов поймали в хостелах Петербурга

Восемь незаконных мигрантов выявили в хостелах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Петербурга обратились в полицию и следственные органы с просьбой проверить хостелы в центре города. Они считали, что там могут незаконно жить мигранты. И, как оказалось, не зря. Правоохранители нагрянули с проверкой в мини-отели на Сенной площади, Садовой улице, Клинском и Московском проспектах, а также на Большом казачьем переулке. Выяснилось, что там незаконно проживали восемь граждан иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Петербургу.

- В рамках рассмотрения обращений от горожан следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД были осуществлены рейды по данным местам. В результате проведенных мероприятий выявлено восемь фактов нарушения миграционного законодательства, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи решают вопрос о привлечении мигрантов к административной ответственности.