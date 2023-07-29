Гроза и сильный ветер: В Петербурге вечером 29 июля резко испортится погода

В Петербурге вечером 29 июля ожидаются грозы и сильный ветер. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Петербурге любит удивлять. Когда, казалось бы, за окном спокойно, внезапно может начаться ливень. Так и произойдет вечером 29 июля. В ближайшие часы в городе ожидается гроза. Кроме того, поднимется сильный ветер, его скорость может составлять до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 29 июля в ближайшие часы в Петербурге ожидается гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду, - предупреждают специалисты.

Напомним, что ранее главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем прогнозе на 29 июля говорил, что в Северной столице возможны грозы. Также в течение дня ожидались кратковременные дожди, которые сохранятся и ночью. А вот днем в воскресенье, 30 июля, в городе на Неве станет спокойнее. Осадков не предвидится. А воздух прогреется до +24 градусов.