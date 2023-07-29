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НовостиПроисшествия29 июля 2023 16:40

Прокуратура показала фото с места ДТП в Ленобласти, где пострадали шестеро детей

Прокуратура организовала проверку после травмирования шестерых детей в ДТП в Ленобласти
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Прокуратура организовала проверку после ДТП на трассе «Сортавала», в котором пострадали дети. Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Прокуратура организовала проверку после ДТП на трассе «Сортавала», в котором пострадали дети. Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Пассажирская «Газель», в которой ехала многодетная семья, попала в ДТП на трассе «Сортавала» в Ленобласти. По данным полиции, водитель при обгоне задел фуру, груженную щебнем. От удара в «Газели» лопнули стекла. В результате шестеро детей, которые находились в машине, получили ранения от осколков. Их госпитализировали. После случившегося прокуратура Ленобласти организовала проверку.

- По поручению прокурора Ленобласти Приозерской городской прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса на автомобильной трассе Сортавала, - передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

В ходе проверочных мероприятий ведомство даст оценку всем обстоятельствам случившегося. Кроме того, прокурор региона поставил на контроль соблюдение прав и законных интересов пострадавших детей.

Шестеро детей получили травмы из-за осыпавшегося стекла. Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Шестеро детей получили травмы из-за осыпавшегося стекла. Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти