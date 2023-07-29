Двоих педофилов задержали в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двоих педофилов задержали в дачных поселках Ленобласти. Один из них домогался до шестилетней девочки на территории СНТ «Источник» в поселке Каннельярви еще в августе 2021 года. В полицию обратился ее отец. На подозреваемого вышли 27 июля 2023 года. Им оказался 46-летний петербуржец. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В СНТ «Великое» по подозрению был задержан 46-летний житель Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, - передает источник.

А 28 июля в полицию обратилась мать 11-летней девочки. По ее словам, вечером 19 июля в СНТ «Черная Грива» до ее дочери домогался некий «Гулам». В тот же вечер полицейские задержали 42-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.