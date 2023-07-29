Спасатели вывели из леса в Ленобласти заблудившуюся пожилую женщину

Спасатели нашли заблудившуюся в лесу Ленобласти пожилую женщину. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Пожилая женщина ушла днем 28 июля в лес около деревни Калгановка в Ленобласти и заблудилась. Родственники забили тревогу, когда она не вернулась домой вечером. Они позвонили в экстренные службы, а специалисты передали информацию сотрудникам поисково-спасательного отряда. Спасатели выдвинулись в лес на поиски. Спустя время женщину нашли. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Спасатели поисково-спасательного отряда поступила информация, что в лесном массиве около деревни Калгановка Лужского района заблудилась пожилая женщина. Спасатели провели поисковые работы и обнаружили пострадавшую. Ее передали родственникам, - говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели напоминают, что перед тем, как отправляться в лес, необходимо предупредить близких о своем походе. Также необходимо взять с собой телефон с полным зарядом батареи, чтобы в сложных ситуациях была возможность связаться с экстренными службами или родственниками. Кроме того, при подборе наряда для леса стоит выбирать яркую одежду. Если вы потеряетесь, то это поможет спасателям вас быстрее найти.